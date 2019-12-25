В МВД рассказали, как мошенники похищают аккаунты на маркетплейсах
Сегодня, 8:11
В МВД рассказали, как мошенники похищают аккаунты на маркетплейсах

Аферисты звонят потенциальным жертвам, представляются "сотрудниками банка" и заявляют, что на счете якобы есть подозрительная активность.

В МВД России рассказали, как мошенники воруют аккаунты на маркетплейсах. Аферисты звонят потенциальным жертвам, представляются "сотрудниками банка" и заявляют, что на счете якобы есть подозрительная активность. Кроме того, они просят назвать специальный код для "сохранности сбережений". 

Вы ждете обычный банковский СМС-код, но вместо привычных четырех цифр прилетает шестизначный код. Мошенники специально пользуются этим: просят "код для защиты денег в банке", на самом деле запрашивают код для входа в ваш аккаунт на маркетплейсе, как только вы называете шесть цифр, они входят в ваш личный кабинет. 

Пресс-служба МВД

Войдя в аккаунт, злоумышленник может получить доступ к деньгам на балансе, изменить адреса и контакты, а также начать оформлять товары в рассрочку. Запомните: работник банка никогда не просит коды. 

Код – это не "подтверждение разговора с сотрудником", а доступ к вашему аккаунту и деньгам. Любой, кто просит его вслух, – мошенник. 

Пресс-служба МВД 

Ранее на Piter.TV: в МВД предупредили, что мошенники маскируются под официальные сервисы. 

Фото: pxhere 

