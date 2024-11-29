В МВД предупредили, что мошенники маскируются под официальные сервисы

В киберполиции рассказали, как аферисты пользователей обманывают в сфере ЖКХ.

Дистанционные мошенники в мессенджерах маскируются под официальные сервисы, а потом похищают коды из SMS. Соответствующими данными поделились с журналистами представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при российских правоохранительных органах. Киберполицейские предупредили, что переход по фишинговой ссылке приведет клиента на онлацн-страницу, которая затем перенаправит его в ат с ботом аферистов. Этот ресурс притворяется легитимным сервисом, а далее просит пользователя ввести номер телефона, код из пришедшего SMS-сообщения. Как только человек выполняет условия, то злоумышленники получают полный доступ к его персональному аккаунту. В МВД напомнили, что реальные уведомления о ЖКХ приходят гражданам только через официальные ресурсы и в том случае, если они дали на эту услугу согласие.

Злоумышленники рассылают тревожные уведомления, например: "В единой базе учета зафиксированы расхождения по вашему адресу. Рекомендуем сверить актуальный баланс по услугам, чтобы не допустить ограничений. Ваши данные: http://info.abc/?user=... сообщение от МВД

В МВД предупредили, что мошенники стали использовать сезонные сценарии обмана.

