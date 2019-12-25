  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В МВД предупредили, что мошенники стали использовать сезонные сценарии обмана
Сегодня, 8:44
210
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

0 0

В киберполиции советуют никогда не переводить деньги и не передавать данные неизвестным.

Мошенники на российской территории с началом времени отпусков, каникул и туристических поездок стали активнее использовать сезонные сценарии для обмана населения. Соответствующими данными поделились с журналистами представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при российских правоохранительных органах.  Киберполицейские предупредили, что   через поддельные сайты агентств, детских лагерей и санаториев аферисты предлагают пользователям путевки по выгодной цене и просят внести предоплату. После осуществления клиентом денежного перевода денег связь с сотрудниками прекращается. Еще одним способом незаконного обогащения для злоумышленников являются размещение фальшивых QR-кодов на самокатах и велосипедах.

Мошенники размещают объявления с предложениями подработки. При "оформлении" на работу могут просить передать чувствительные данные или внести аванс, взять рассрочку, а иногда и втянуть в мошенническую схему.

сообщение от киберполиции

Оперативники пояснили, что злоумышленники зачастую представляются сотрудниками образовательных учреждений и предлагают выпускникам школ проверить результаты экзаменов или подтвердить данные поступления. Таким методом они стремятся получить от молодых людей коды из СМС-сообщений или данные личных аккаунтов.

В МВД рассказали о новой схеме обмана родственников военных.

Фото: Telegram / Вестник киберполиции России

Теги: киберполиция, мвд, мошенничество, самокаты, туризм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии