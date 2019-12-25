В МВД предупредили, что мошенники стали использовать сезонные сценарии обмана

В киберполиции советуют никогда не переводить деньги и не передавать данные неизвестным.

Мошенники на российской территории с началом времени отпусков, каникул и туристических поездок стали активнее использовать сезонные сценарии для обмана населения. Соответствующими данными поделились с журналистами представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при российских правоохранительных органах. Киберполицейские предупредили, что через поддельные сайты агентств, детских лагерей и санаториев аферисты предлагают пользователям путевки по выгодной цене и просят внести предоплату. После осуществления клиентом денежного перевода денег связь с сотрудниками прекращается. Еще одним способом незаконного обогащения для злоумышленников являются размещение фальшивых QR-кодов на самокатах и велосипедах.

Мошенники размещают объявления с предложениями подработки. При "оформлении" на работу могут просить передать чувствительные данные или внести аванс, взять рассрочку, а иногда и втянуть в мошенническую схему. сообщение от киберполиции

Оперативники пояснили, что злоумышленники зачастую представляются сотрудниками образовательных учреждений и предлагают выпускникам школ проверить результаты экзаменов или подтвердить данные поступления. Таким методом они стремятся получить от молодых людей коды из СМС-сообщений или данные личных аккаунтов.

