В МВД рассказали о новой схеме обмана родственников военных

Киберполиция рекомендовала доверять только официальным источникам информации и не передавать данные и коды подтверждения неизвестным.

Мошенники на российской территории под видом сотрудников морга звонят родственникам военнослужащих и под предлогом передачи вещей погибшего выманивают у них код из СМС. Соответствующими данными поделились с журналистами представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при российских правоохранительных органах. Киберполицейские предупредили, что криминальная схема нацелена на близких людей участников СВО, которые погибли или пропали без вести, а также на тех граждан, которые потеряли связь с родственниками, находящимися в зоне боевых действий. В МВД уточнили, что сотрудники медицинских организаций никогда не запрашивают у населения коды из присланных сообщений.

В разговоре злоумышленники представляются сотрудниками морга и сообщают, что ваш близкий погиб. Под предлогом передачи личных вещей погибшего просят назвать почтовый индекс и продиктовать код из СМС, объясняя это необходимостью подтверждения согласия на отправку личных вещей. сообщение от киберполиции

Фото: Telegram / Вестник киберполиции России