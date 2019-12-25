На "Госуслугах" появился специальный раздел для Петербурга

Правительство Санкт-Петербурга сообщило об открытии тематического раздела с городскими цифровыми сервисами и государственными услугами на портале "Госуслуги". Новый раздел позволит жителям города быстрее и удобнее получать необходимую информацию и пользоваться сервисами.
Федеральный и городской порталы уже связаны перекрёстными ссылками. Раздел будет постепенно пополняться новыми сервисами и полезными материалами. Перейти к нему можно с главной страницы "Госуслуг", выбрав Санкт-Петербург, или по прямой ссылке.
