На "Госуслугах" появился специальный раздел для Петербурга

Теперь петербуржцам станет проще получать услуги и находить нужную информацию в одном месте.

Правительство Санкт-Петербурга сообщило об открытии тематического раздела с городскими цифровыми сервисами и государственными услугами на портале "Госуслуги". Новый раздел позволит жителям города быстрее и удобнее получать необходимую информацию и пользоваться сервисами.

Фото: пресс-служба правительства Петербурга

Федеральный и городской порталы уже связаны перекрёстными ссылками. Раздел будет постепенно пополняться новыми сервисами и полезными материалами. Перейти к нему можно с главной страницы "Госуслуг", выбрав Санкт-Петербург, или по прямой ссылке.

Фото: скриншот "Госуслуги"