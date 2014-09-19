На "Госуслугах" изменили сроки записи к врачу. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на постановление правительства России.

Теперь граждане могут записываться к врачу через "Госуслуги" на более позднюю дату. Ранее такое не было предусмотрено стандартными нормативами. Порядок записи и предельные сроки будут устанавливаться в территориальных программах государственных гарантий. Это также распространяется на инструментальные и лабораторные исследования.

Согласно тексту документа "гажданин имеет право осуществить запись на прием к врачу <...> на дату, превышающую установленные <...> сроки ожидания оказания медицинской помощи".

