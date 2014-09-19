Слуцкий предложил сообщать владельцам об эвакуации авто через "Госуслуги"

В ЛДПР рассказали о сути инициативы.

В Государственной думе выступили с законодательным предложением обязать компании-операторов эвакуационных служб уведомлять владельцев автомобилей о факте эвакуации, причинах и месте хранения транспортного средства через единый портал "Госуслуги". Соответствующее письмо в адрес министра внутренних дел Владимира Колокольцева направил депутат от фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Текст обращения пресс-служба политического деятеля распространила по СМИ. Парламентарий пояснил, что техническая реализация такого правительственного механизма не потребует создания новых систем. Уже сейчас сайт и приложение "Госуслуги авто" позволяют властям направлять уведомления пользователям. Однако на текущий момент механизм уведомлений через ЕПГУ носит добровольный характер и инициируется третьими лицами.

ЛДПР предлагает закрепить обязанность операторов эвакуационных служб предоставлять владельцам транспортных средств полную и достоверную информацию об эвакуации - о факте, причинах перемещения и месте нахождения эвакуированного автомобиля на специализированной стоянке с использованием ЕПГУ. Леонид Слуцкий, глава ЛДПР

Фото: Piter.tv