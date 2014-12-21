В ГД внесли законопроект о присвоении статуса "Ветеран труда" многодетным матерям

Леонид Слуцкий призвал дать женщинам реальную господдержку, а не формальную благодарность.

Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Государственную думу на рассмотрение законопроект, предусматривающий присвоение статуса "Ветеран труда" российским женщинам, родившим и воспитавшим трех и более детей при наличии трудового профессионального стажа не менее 15 лет. Соответствующие данные приводятся в аккаунте фракции из нижней палаты парламента в мессенджере Telegram. Авторы документа полагают, что такая мера позволяет властям расширить социальные гарантии для многодетных матерей. Включая их право на отдельные виды пособий, компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, медицинскую и протезно-ортопедическую помощь и другое.

Депутаты предложили присваивать женщинам, родившим и воспитавшим трех и более детей, при наличии у них трудового стажа не менее 15 лет, статус ветерана труда при условии достижения третьим ребенком возраста восемнадцати лет. текст сообщения

Леонид Слуцкий заметил, что россиянки, которые воспитывают троих и более детей, фактически годами трудятся без выходных и отпусков, так как им приходится сейчас совмещать основную работу с бытовыми заботами и уходом за семьей. В ЛДПР призвали дать таким женщинам реальную государственную поддержку, а не формальную благодарность.

