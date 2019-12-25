Беглов поздравил петербургских ветеранов труда с праздником

В городе более 350 тыс. человек носят это почётное звание.

Губернатор Александр Беглов поздравил ветеранов труда с праздником, установленным в Петербурге в 2019 году. В обращении он отметил, что ветераны труда — это история города, их профессионализм и стойкость служат примером для молодого поколения.

Особая гордость — труженики тыла в годы Великой Отечественной войны, которые ковали Победу у станков и в госпиталях, растили хлеб и учили детей. Трудовые биографии ветеранов — это летопись послевоенного восстановления города и страны, годы индустриального подъёма, научных открытий и культурных достижений.

Сегодня в Петербурге насчитывается более 350 тысяч человек, носящих звание "Ветеран труда". Высших знаков отличия — Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы — удостоены 25 петербуржцев.

Губернатор подчеркнул, что в городе реализуется социальный проект "Забота о петербуржцах серебряного возраста", а обеспечение достойной жизни ветеранов входит в число приоритетов развития Петербурга. Активно работают общественные организации — Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, Союз защиты пожилых.

Ранее Piter.TV сообщал, что Беглов назвал Республику Конго важным и долгосрочным партнёром Петербурга.

Фото: Смольный