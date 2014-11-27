Беглов назвал Республику Конго важным и долгосрочным партнёром Петербурга

Обсуждались проекты в сфере энергетики, водоснабжения, строительства жилья и образования.

Александр Беглов провёл встречу с президентом Республики Конго Дени Сассу‑Нгессо, который находится в России с официальным визитом. Глава африканского государства дал полуденный выстрел из пушки на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости.

Губернатор поздравил конголезского лидера с переизбранием на пост президента и отметил, что первый зарубежный визит после победы на выборах совершается в Россию, что говорит о большом уважении к стране.

Сотрудничество со странами Африки – приоритет для Петербурга, а Республика Конго – наш важный и долгосрочный партнёр. Общность взглядов и интересов служит прочной основой для развития нашего экономического и гуманитарного сотрудничества. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

На встрече обсудили перспективные проекты, в том числе в энергетике. Готовится пилотный проект "Росатома" по созданию двух модульных станций в Республике Конго. Также на прошлой неделе подписан меморандум о создании Центра эпидемиологии и профилактики инфекций.

Беглов отметил потенциал сотрудничества в области водоснабжения. Петербургский "Водоканал" готов делиться опытом. В преддверии третьего саммита "Россия – Африка" в Москве планируется подписание меморандума о партнёрстве между Санкт-Петербургом и Браззавилем. Город также готов содействовать сотрудничеству между портами.

Среди конкретных инициатив – строительство доступного жилья, развитие аквакультуры, лесопереработка и поставки сельхозтехники. Петербургский тракторный завод уже работает в ряде африканских стран.

В сфере образования Петербург ежегодно предоставляет более 250 квот для студентов из Конго, сейчас в вузах города учатся 45 граждан республики. Беглов предложил создать в Браззавиле центр подготовки студентов для российских вузов.

Президент Республики Конго поблагодарил за готовность расширить квоту и отметил, что многие высокопоставленные чиновники его страны учились в Петербурге.

Мы договорились с президентом России Владимиром Путиным, что следующие три года будут решающими в отношениях двух стран. Будут приняты конкретные шаги для укрепления сотрудничества с Санкт-Петербургом. Дени Сассу‑Нгессо, президент Республики Конго

