В ГД предложили расширить перечень оснований для отставки чиновников

Леонид Слуцкий сообщил о новой мере по законной защите прав граждан.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил федеральному правительству увольнять чиновников, действия или бездействие которых приводят к ущербу для граждан или юридических лиц, а также затрудняет или лишает их возможности реализовывать свои законные права, вынуждают обращаться в судебные органы. Соответствующее письмо в адрес председателя кабинета министров направил депутат Государственной думы. Текст обращения пресс-служба политического деятеля распространила по СМИ.

ЛДПР считает целесообразным внесение изменений в российское законодательство о государственной гражданской и муниципальной службе путем дополнения перечня оснований для прекращения полномочий должностных лиц, замещающих соответствующие должности в федеральных органах исполнительной власти, исполнительных органах субъектов РФ и органах местного самоуправления. текст документа

В законодательной инициативе парламентарий из нижней палаты предлагает властям закрепить отдельное основание для увольнения должностного лица, если его действия "систематически" приводят к негативным последствиям, обозначенным выше.

