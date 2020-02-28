ЛДПР призвала поэтапно перенести головные офисы госкомпаний из Москвы в регионы

Парламентарий выступил с инициативой создать в России систему мониторинга и отчетности с ежеквартальными докладами в администрацию президента.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил председателю федерального правительства Михаилу Мишустину письмо с предложением поэтапного переноса головных офисов государственных корпораций и компаний с государственным участием из Москвы в российские регионы. Текст соответствующего документа по СМИ распространила пресс-служба политического деятеля. Известно, что депутат Государственной думы предлагает властям размещать центры компаний там, где сосредоточена их основная производственная и операционная деятельность.

Также необходимо обозначить конкретные сроки и этапы такого перемещения. Кроме того, нужно разработать механизм поступления налогов в бюджет региона, где компания осуществляет свою деятельность. Леонид Слуцкий, депутат ГД РФ для "ТАСС"

Такие предложения направлены на исполнение поручения президента Владимира Путина по итогам Петербургского международного экономического форума 2024 года. Однако в настоящее время лишь небольшая часть компаний фактически переместила свои головные структуры в субъекты страны. Большинство организаций продолжает сохранять штаб-квартиры в столице, что "препятствует равномерному экономическому развитию" и значительно снижает доходы региональных бюджетов.

