Слуцкий предложил запретить продажу пиротехники через интернет и маркетплейсы

Депутат указал, что ПВЗ не соблюдают меры безопасности по хранении опасных предметов.

Лидер фракции ЛДПР в Государственной думе Леонид Слуцкий направил первому заместителю председателя федерального правительства Денису Мантурову письмо с предложением на законодательном уровне запретить дистанционную продажу пиротехники по стране. Текст соответствующего документа по СМИ распространила пресс-служба политического деятеля. Известно, что запрет коснется и реализации данной продукции в интернете с доставкой, а также маркетплейсы. Парламентарий из нижней палаты заметил, что по результатам праздничных январских дней, порядка 11 процентов от всех травм у населения связаны с использованием пиротехники. Депутат заметил, что несовершеннолетние лица, приобретая опасные "игрушки" на онлайн-ресурсах, могут серьезно рискнуть своим здоровьем.

Прошу вас, уважаемый Денис Валентинович, поддержать инициативу ЛДПР о запрете дистанционной продажи пиротехнических изделий бытового назначения, включая продажу через маркетплейсы и интернет-магазины с доставкой. Леонид Слуцкий, депутат ГД РФ

Парламентарий добавил, что в пунктах выдачи заказов обычно не проверяют возраст покупателя и не объясняют правила использования пиротехники и меры безопасности. Также требования к хранению таких изделий там часто не соблюдаются продавцами и посредниками. При этом петарды и фейерверки должны храниться в специальных шкафах из негорючих материалов, которых в ПВЗ не предусмотрено.

