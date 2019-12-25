Слуцкий предложил установить 0% по ипотеке на первое жилье для всех ветеранов

В Госдуме рассказали о необходимости унифицировать меры господдержки военнослужащих по единому федеральному стандарту.

Лидер ЛДПР, депутат Государственной думы Леонид Слуцкий предложил установить нулевую процентную ставку по ипотеке на первое жилье для всех ветеранов, вне зависимости от места прохождения службы и времени участия в боевых действиях. Соответствующими данными с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделился парламентарий из нижней палаты. Законодатель уверен, что действующие сейчас в стране меры государственной поддержки военнослужащих остаются недостаточными. Хотя властями предусмотрены различные выплаты и компенсации бойцам, однако они различаются в регионах, по сроку службы и прочих условий. Таким образом военнослужащим и ветеранам приходится сталкиваться с бюрократическими трудностями при оформлении документов.

Сегодня особенно остро стоит вопрос обеспечения военнослужащих жильем. Военная ипотека - хороший инструмент, но мы считаем, что и его можно сделать эффективнее. Поэтому ЛДПР выступает за ипотеку под 0% для всех, кто служил и служит на благо Родины, и их семей. Леонид Слуцкий, депутат ГД РФ

Самозанятых женщин предложили освободить от налога на год после родов.

Фото: Piter.tv