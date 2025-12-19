  1. Главная
Самозанятых женщин предложили освободить от налога на год после родов
Сегодня, 13:03
Леонид Слуцкий объяснил, как данная мера поможет российским семьям.

Депутаты из ЛДПР предложили на год освободить от уплаты налога на профессиональный доход самозанятых женщин после родов. Документ появился в распоряжении журналистов телеканала "360.ru". В Государственной думе считают, что такая мера поддержки населения со стороны властей поможет семьям в период первого года жизни ребенка, снизит финансовую нагрузку на граждан и даст им возможность сохранить собственное дело, доход и клиентов.

Когда появляются дети, женщина неизбежно сталкивается с временным падением дохода и необходимостью, если не отказаться, то, как минимум, приостановить часть любимой работы. Ведь совмещать активную работу с материнскими обязанностями в первый год жизни малыша — задача не из легких.

Леонид Слуцкий, председатель ЛДПР

Самозанятые женщины, применяющие налог на профессиональный доход, в настоящее время не имеют никаких специальных льгот от государства, связанных с рождением ребенка. В результате, по мнению парламентариев из нижней палаты, многим предпринимательницам приходится прекращать работу или уходить в теневой сектор экономики.

