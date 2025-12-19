Самозанятых женщин предложили освободить от налога на год после родов

Леонид Слуцкий объяснил, как данная мера поможет российским семьям.

Депутаты из ЛДПР предложили на год освободить от уплаты налога на профессиональный доход самозанятых женщин после родов. Документ появился в распоряжении журналистов телеканала "360.ru". В Государственной думе считают, что такая мера поддержки населения со стороны властей поможет семьям в период первого года жизни ребенка, снизит финансовую нагрузку на граждан и даст им возможность сохранить собственное дело, доход и клиентов.

Когда появляются дети, женщина неизбежно сталкивается с временным падением дохода и необходимостью, если не отказаться, то, как минимум, приостановить часть любимой работы. Ведь совмещать активную работу с материнскими обязанностями в первый год жизни малыша — задача не из легких. Леонид Слуцкий, председатель ЛДПР

Самозанятые женщины, применяющие налог на профессиональный доход, в настоящее время не имеют никаких специальных льгот от государства, связанных с рождением ребенка. В результате, по мнению парламентариев из нижней палаты, многим предпринимательницам приходится прекращать работу или уходить в теневой сектор экономики.

