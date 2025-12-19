Налоги "Газпрома" принесли Петербургу почти полтриллиона рублей

Газпром обеспечил 9% доходов бюджета Петербурга за пять лет.

Компания "Газпром" за период с 2020 по 2024 год перечислила в бюджет Санкт-Петербурга около 460 миллиардов рублей налоговых поступлений, что составило значимую долю всех доходов города за пятилетний период. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно официальным данным компании, общий объем доходов бюджета Санкт-Петербурга за указанные пять лет составил 5,17 триллиона рублей. Таким образом, налоговые отчисления "Газпрома" обеспечили около девяти процентов всех поступлений в городскую казну. Основная часть перечисленных средств пришлась на налог на прибыль организаций. За пять лет этот платеж составил 327 миллиардов рублей. Еще более 100 миллиардов рублей было перечислено в виде налога на доходы физических лиц.

В компании отметили, что рост поступлений по налогу на доходы физических лиц напрямую связан с переездом компаний Группы "Газпром" в Санкт-Петербург. С 2020 года объем выплат по НДФЛ в городской бюджет увеличился в 2,6 раза и по итогам 2024 года превысил 31 миллиард рублей.

Головной офис "Газпрома" был зарегистрирован в Санкт-Петербурге в 2021 году. За пять лет компания направила более 60 миллиардов рублей на реализацию социально значимых проектов в городе. За период с 2015 по 2025 год общий объем инвестиций в такие проекты превысил 100 миллиардов рублей.

Фото: Piter.TV