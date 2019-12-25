Россиянам напомнили о сроке подачи декларации о доходах за 2025 год

В России сумма налога, исчисленная в декларации, подлежит уплате не позднее 15 июля 2026 года.

Федеральная налоговая служба (ФНС) в России напомнила, что 30 апреля является последним днем для своевременной подачи декларации о доходах физических лиц за 2025 год по форме 3-НДФЛ. Соответствующими данными поделились сотрудники пресс-службы надзорного ведомства страны. Специалисты объяснили населению, что, как правило, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), как правило, удерживается автоматически работодателем из заработной платы сотрудника. Однако в некоторых случаях граждане самостоятельно должны рассчитать налог и подать декларацию. Стоит уточнить, что задекларировать доходы за 2025 год также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и прочие лица, ведущие частную практику. Уплата налога таких категорий граждан должна быть произведена не позже 15 июля 2026 года.

На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2025 год исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ - стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья, установленный срок подачи декларации - 30 апреля 2026 года - не распространяется. пресс-служба ФНС России

Эксперты пояснили, что подобные декларации россияне могут представить ФНС в любое время в течение всего года, без каких-либо налоговых санкций.

Напомним, что до 30 апреля такую налоговую декларацию обязаны подать также индивидуальные предприниматели (ИП) и физические лица, занимающиеся майнингом криптовалюты. До конца текущего месяца физические лица должны направить в ФНС уведомления о контролируемых иностранных компаниях (КИК) за прошлый год независимо от финансового результата таких компаний. Если у заявителя есть основания для освобождения от налогообложения прибыли КИК, то на это также необходимо представить подтверждающие документы. В этом случае есть ряд исключений, связанных с компаниями, созданными на территории государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и имеющие там постоянное местонахождение.

При отсутствии оснований для освобождения необходимо представить документы, подтверждающие размер прибыли или убытка КИК. Сделать это нужно также до 30 апреля вместе с уведомлением о КИК независимо от наличия обязанности по уплате налога с ее прибыли. За непредставление уведомления налагается штраф в размере 500 тыс. рублей. пресс-служба ФНС России

