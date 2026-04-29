ФНС: выплаты работодателей до 1 млн рублей при рождении ребенка не облагаются налогом

Выплаты работодателей при рождении ребенка до 1 млн рублей не облагаются налогом. Инфраструктура Федеральной налоговой службы полностью готова к нововведению. Оно вступило в силу в начале этого года. Об этом сообщил руководитель ФНС Даниил Егоров.

Он отметил, что лимит действует на каждого родителя. Поэтому семья, состоящая из отца и матери, может получить до 2 млн рублей без взыскания налога. В ведомстве подчеркнули, что это касается также тех детей, которые родились в прошлом году, если выплаты производятся в течение первого года жизни ребенка.

Одновременно в два раза были увеличены стандартные вычеты для детей. Также эта функция полностью реализована. Уже сегодня этот объем изменений оценивается в 57 млрд рублей в среднем по году. Даниил Егоров, руководитель ФНС РФ

Ранее сообщалось, что более 88% доходов Северной столицы составили налоги, в том числе, НДФЛ и налог на прибыль.

