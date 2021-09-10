Новая налоговая выплата охватит больше 4 млн российских семей

Заявления начнут принимать с 1 июня.

Новая семейная налоговая выплата в России затронет свыше 4 миллионов семей. Об этом 23 апреля на ежегодной всероссийской конференции "Демографический перелом в России: пути достижения" сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Она напомнила, что с этого года для работающих родителей двух и более детей с невысокими доходами действует ежегодная семейная выплата. Голикова также отметила рост суммарного коэффициента рождаемости в Мордовии, Карелии и на Чукотке.

Социальный фонд начнет принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату с 1 июня 2026 года. Получателями станут работающие родители, которые в течение года платят налог на доходы физических лиц по ставке 13 процентов.

Фото: pxhere.com