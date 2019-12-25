Охрана скрутила напавшего на губернатора Паслера в Екатеринбурге

В Екатеринбурге во время первомайского митинга неизвестный мужчина попытался прорваться к губернатору Свердловской области.

Инцидент произошел у стадиона "Екатеринбург Арена", где глава региона фотографировался с горожанами. Из толпы выбежал мужчина в спортивном костюме и направился к губернатору Свердловской области Денису Паслеру. Охрана сработала мгновенно: злоумышленника перехватили буквально в нескольких метрах от главы региона, повалили на землю и скрутили.

По словам очевидцев, мужчина находился в нетрезвом состоянии. При задержании он активно сопротивлялся около двух минут. Пострадавших в результате происшествия нет.

В департаменте информационной политики региона подтвердили инцидент:

Мужчина передан правоохранительным органам для выяснения обстоятельств. Никто не пострадал.

Мотивы злоумышленника сейчас устанавливаются. Сам губернатор не пострадал и продолжил общение с горожанами.

Фото: Telegram / Денис Паслер