Охрана скрутила напавшего на губернатора Паслера в Екатеринбурге

Инцидент произошел у стадиона "Екатеринбург Арена", где глава региона фотографировался с горожанами. Из толпы выбежал мужчина в спортивном костюме и направился к губернатору Свердловской области Денису Паслеру. Охрана сработала мгновенно: злоумышленника перехватили буквально в нескольких метрах от главы региона, повалили на землю и скрутили.
По словам очевидцев, мужчина находился в нетрезвом состоянии. При задержании он активно сопротивлялся около двух минут. Пострадавших в результате происшествия нет.
В департаменте информационной политики региона подтвердили инцидент:
Мужчина передан правоохранительным органам для выяснения обстоятельств. Никто не пострадал.
Мотивы злоумышленника сейчас устанавливаются. Сам губернатор не пострадал и продолжил общение с горожанами.
Фото: Telegram / Денис Паслер
