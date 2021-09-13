Налоги составили более 88% доходов бюджета Петербурга в 2025 году

Налоги составили более 88 процентов доходов бюджета Петербурга в 2025 году. На коллегии УФНС подвели итоги работы за прошлый год. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Как отметил губернатор Александр Беглов, Северная столица успешно выполнила бюджет по доходам, несмотря на замедление роста экономики. Налоговые поступления составили 88,4 процента, или 1,254 триллиона рублей, что на 78 миллиардов больше, чем в 2024 году. По словам главы города, эти средства направляются на развитие инфраструктуры, школ, детских садов, поликлиник и поддержку населения.

Беглов отметил, что рост налоговых доходов достигнут благодаря внедрению передовых инструментов администрирования и разъяснительной работе с налогоплательщиками. Основу бюджета составляют налог на доходы физических лиц (49 процентов) и налог на прибыль (29 процентов). Губернатор также подчеркнул важность сбалансированного бюджета и отметил ключевые мегапроекты города, включая высокоскоростную магистраль, Большой Смоленский мост и всесезонный курорт. Он призвал поддерживать положительную динамику доходов и сохранять баланс интересов казны, бизнеса и населения.