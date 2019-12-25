За год сбережения петербуржцев выросли на 1,1 трлн рублей

Общая сумма, которую жители города хранят в банках, составила 5,3 триллиона рублей (при исключении счетов эскроу).

В течение года объем сбережений жителей Санкт-Петербурга на банковских счетах и вкладах увеличился на 1,1 триллион рублей, продемонстрировав рост на 26%. По состоянию на 1 февраля 2026 года общая сумма, которую жители города хранят в банках, составила 5,3 триллиона рублей (при исключении счетов эскроу), сообщается в пресс-релизе Северо-Западного главного управления Банка России.

Что касается Ленинградской области, здесь объем сбережений вырос на 24%, достигнув 435 миллиардов рублей. Общий объем накоплений граждан в Северо-Западном федеральном округе приблизился к 8,2 триллионам рублей, что на 1,6 триллиона рублей больше прошлогоднего показателя (рост составил 24%). Доля данного макрорегиона в общих национальных сбережениях повысилась с 12% до 13%.

Экономический эксперт Айдар Имаев из Северо-Западного главуправления Банка России указал, что после снижения ключевой ставки во второй половине 2025 года последовало уменьшение ставок по вкладам. Вместе с тем, реальная доходность вкладов, скорректированная на инфляцию, осталась привлекательной.

Так, на конец февраля средняя максимальная ставка по вкладам сроком до одного года составила 13,4%, что выше прогнозируемой инфляции на 2026 год, составляющей 4,5%-5,5%. При дальнейшем замедлении инфляции доходность вкладов сохранит привлекательность для граждан. Имаев также напомнил, что банковские вклады защищены системой страхования вкладов на сумму до 1,4 миллиона рублей.

Ранее мы сообщили о том, что оборот розничной торговли в Петербурге составил 246,5 млрд рублей в январе 2026 года.

Фото: Piter.TV