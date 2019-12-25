Оборот розничной торговли в Петербурге составил 246,5 млрд рублей в январе 2026 года

Реализация продуктов питания составила 101,5 млрд рублей, показывая рост на 6,6% относительно января 2025 года.

Розничный товарооборот в Санкт-Петербурге в январе 2026 года зафиксирован на уровне 246,5 млрд рублей. Согласно данным Петростата, скорректированным с учётом инфляции, это значение оказалось на 1% выше аналогичного показателя января предыдущего года.

Как подчёркнуто в отчёте ведомства, реализация продуктов питания составила 101,5 млрд рублей, показывая рост на 6,6% относительно января 2025 года. Напротив, продажа непродовольственных товаров сократилась на 2,6%, достигнув суммы в 145 миллиардов рублей.

Одновременно повысился доход сферы общепита. Заведения ресторанного бизнеса и предприятия быстрого питания в первом месяце 2026 года выручили 33,3 млрд рублей, что представляет собой рост на 20,5% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее мы сообщили о том, что в петербургских магазинах помидоры приблизились к тысяче рублей за килограмм.

Фото: Piter.TV