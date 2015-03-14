В петербургских магазинах помидоры приблизились к тысяче рублей за килограмм

Цены на томаты рванули вверх вслед за огурцами, которые подорожали более чем на 40% за месяц.

Петербуржцы заметили в сетевых магазинах помидоры по цене около 1000 рублей за килограмм. Отдельные сорта томатов продаются по 999 рублей со скидкой и больше 1000 — без неё, сообщает "Деловой Петербург". Овощной ценовой рекорд, поставленный ранее огурцами, начал догонять и красный овощ.

Как рассказала изданию одна из покупательниц, она была шокирована ценником на томаты "Фламенко" — 999 рублей 99 копеек по акции и 1052 рубля за килограмм без скидки. При этом на отдельные сорта томатов цены остаются сравнительно комфортными — например, можно найти помидоры по 273 рубля за килограмм.

Также стало известно, что некоторые торговые сети начали продавать огурцы поштучно — по 99 рублей за штуку. Согласно данным Петростата, в январе 2026 года овощи в Петербурге подорожали в среднем на 11,7%. Лидерами роста стали огурцы — их цена взлетела на 43,2%. Индекс потребительских цен в городе составил 101,8% против 101,4% годом ранее.

Резкий скачок цен не остался без внимания властей. Депутаты Госдумы обратились в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить ценообразование на огурцы. Ведомство уже направило запросы крупнейшим производителям овощей защищённого грунта. Парламентарии не исключают, что в сложившейся ситуации могут быть признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Ранее Piter.TV сообщал, что огурцы в Петербурге за месяц подорожали на 43%.

Фото: pxhere.com