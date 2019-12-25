Огурцы в Петербурге за месяц подорожали на 43%

Другие овощи тоже прибавили в цене, хотя и не так драматично.

Январь 2026 года поставил рекорд по росту цен на овощи: свежие огурцы в Петербурге подскочили в цене на 43,2%, в Ленобласти — на 40,8%. Помидоры тоже прибавили почти треть от стоимости. Такие данные опубликовал Петростат.

Вслед за огурцами серьезно подорожали и помидоры: в городе — на 27,4%, в области — на 19,6%. Другие овощи тоже выросли в цене, хотя и не так значительно. Единственным приятным исключением стал сладкий перец, который, напротив, подешевел на 12,1%.

Однако овощи — не единственная статья роста, среди продуктов, которые прибавили в цене, оказались детские фруктово-ягодные консервы (плюс 6,5%), водка (плюс 4,8%), говядина (плюс 4,1%). Также подорожали шоколад, растворимый кофе, газированные напитки, вермишель, овсяные хлопья, консервированные овощи, ультрапастеризованное молоко, рыбные консервы и майонез.

Впрочем, нашлись и позиции, которые стали доступнее. Вареная колбаса потеряла в цене 4,2%, черный чай — 3,2%, сливки — 2,4%, а манная крупа — 2,2%. Кроме того, снизились цены на живую и охлажденную рыбу, сыры и торты.

Фото: Piter.TV