В России резко возросли продажи кофемашин и кофеварок, достигнув исторического максимума в 2025 году. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на аналитиков.

Отмечается, что за минувший год в стране было продано около 2,6 млн устройств на общую сумму 38 млрд рублей. Рост продаж в штуках составил 11,9%. В денежном выражении показатель вырос на 3,7%. Средняя цена кофемашины в России составила 14,5 тысяч рублей.

Также сообщается, что основные продажи приходятся на модели дешевле пяти тысяч рублей. Их количество составляет 55-60%. Еще 20% составляют продажи устройств дороже 25 тысяч рублей. Основной причиной роста продаж называют резкий рост цен в кофейнях. В 2025 году цена чашки кофе выросла в среднем со 106 до 147 рублей.

Фото: pxhere.com