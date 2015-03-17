За последний год продажи азиатских продуктов в российских торговых сетях в среднем выросли на 10-40%.

В России растет спрос на продукты из Южной Кореи. Об этом сообщил порталу URA.RU председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

По его словам, за последний год продажи азиатских продуктов в российских торговых сетях в среднем выросли на 10-40%. Богданов отметил, что азиатские закуски уже прочно вошли в ассортимент ресторанов и сервисов доставки. Кроме того, рост интереса к азиатской лапше вписывается в общий тренд увеличения спроса на готовые блюда и продукты быстрого приготовления.

Председатель президиума АКОРТ подчеркнул, что тенденция затронула как готовые блюда, так и ингредиенты. К ним относятся рис, лапша, чечевица и приправы. На фоне продолжающегося роста интереса к азиатской кухне крупные ритейлеры уже выделили такие товары в отдельные разделы онлайн-витрин.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге наливайки массово переделывают в магазины.

Фото: pxhere.com