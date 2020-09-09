Стала известна средняя зарплата по итогам февраля в Петербурге и Ленобласти

Данными поделился Петростат.

Петростат 5 мая опубликовал данные по средней заработной плате по итогам февраля в Петербурге и Ленинградской области.

В городе номинальная зарплата по полному кругу организаций, включая субъекты малого предпринимательства, составила 128,9 тыс. рублей, а реальная начисленная, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, – 105,7% к уровню января. Местные жители, которые трудятся в сельском и лесном хозяйстве, охоте и рыболовстве, получали в среднем 78,7 тыс. рублей. Больше остальных заработали те, кто работает в добыче полезных ископаемых (516 тыс. рублей). К примеру, динамика заработка по сферам: обрабатывающие производства – 131,9 тыс. рублей, обеспечение электроэнергией, газом и паром – 131,1 тыс. рублей, ликвидация загрязнений – 103,1 тыс. рублей, строительство – 99,8 тыс. рублей.

В области следующие показатели:

– средняя номинальная зарплата: 94,9 тыс. рублей;

– реальная начисленная зарплата: 97,8% к январю.

Лидеры по заработку – работающие на водном транспорте (140 тыс. рублей), в научных исследованиях и разработках (125,1 тыс. рублей) и в финансовой и страховой деятельности (123,1 тыс. рублей).

Ранее мы рассказывали о том, что каждый пятый петербуржец сменил профессию за 2 года.

Фото: Piter.TV