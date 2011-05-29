В Росстате рассказали о продуктах питания, цены на которые больше всего упали в России.

Среди исследуемых специалистами Росстата продовольственных товаров по стране именно свежие огурцы подешевели больше всего с начала 2026 года. Соответствующими статистическими данными поделились со своей аудиторией журналисты из новостного агентства "ТАСС" со ссылкой на данные, предоставленные профильным надзорным ведомством. Согласно информации от 20 апреля, стоимость огурцов упала на 6,11 процентов. На втором месте в рейтинге расположились куры охлажденные и мороженые. Цена на них с начала текущего года снизилась на 3,25 процентов. На третьем оказалось сливочное масло. Снижение стоимости на него сохранилось на уровне 3,15 процентов. На четвертой позиции оказался рис шлифованный с падением цены на 1,46 процента. Далее следует сметана со снижением стоимости на 1, 21 процента.

Эксперты добавили, что с начала года снизились цены на молоко питьевое цельное ультрапастеризованное, а также твердые, полутвердые и мягкие сыры, творог.

Диетолог Соломатина предупредила об опасности скрытого сахара.

