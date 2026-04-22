Диетолог Соломатина предупредила об опасности скрытого сахара

Сенатор Иван Новиков выступил с инициативой исключить продукты со "скрытым сахаром" из ассортимента школьных буфетов и вендинговых автоматов, чтобы бороться с детским ожирением. По его словам, такие товары противоречат принципам здорового питания и требуют полной замены на полезные альтернативы.

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерним Санкт-Петербургом" пояснила, что скрытый сахар — это не только привычная сахароза. Углеводы, такие как мальтоза, крахмал или лактоза, содержатся в самых неожиданных продуктах: от хлеба и томатного соуса до сосисок и майонеза. Часто производители маскируют их под маркировкой "без сахара", хотя их гликемический индекс может быть даже выше.

Главная опасность, по словам эксперта, заключается в невозможности контролировать потребление. Избыток сахара приводит к скачкам глюкозы, разрушению сосудов, хроническому воспалению, ожирению и повышает риск атеросклероза и дегенеративных заболеваний мозга. Кроме того, сахар негативно влияет на микрофлору кишечника, подавляя полезные бактерии и ослабляя иммунитет. В итоге врач называет избыток сахара "ядом", который разрушает организм изнутри.

