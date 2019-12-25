В центре Петербурга перекрыли Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты

Причиной перекрытий, предположительно, стал визит зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

На Певрмомай в центре Санкт-Петербурга водители столкнулись с перекрытиями сразу нескольких мостов. Наряды ДПС выставлены перед Дворцовым, Троицким и Литейным мостом при движении в сторону центра, пишут водители в "Разговорчиках" сервиса "Яндекс Навигатор". Машины, в частности, не пускают на Дворцовую и Воскресенскую набережные.

Дорожные перекрытия могут быть связаны с визитом в Петербург зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. 1 мая он должен посетить в Экспофоруме форум "Есть результат!", посвящённый вопросам здравоохранения и помощи семьям с детьми.

Днём ранее Медведев работал в Ленинградской области, где посетил учебный центр ЛенВО и обсудил с губернатором Александром Дрозденко атаки БПЛА на регион. Вместе с ним были замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров и полпред президента в СЗФО Игорь Руденя.

