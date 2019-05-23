"Как ты ни крути": Потап и Настя Каменских объявили о разводе своей песней

Пара прожила в браке семь лет.

Украинские артисты Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских разводятся. О решении прекратить отношения они объявили в социальных сетях.

Ровно 20 лет назад мы начали свой творческий путь, который со временем превратился во что-то большее. Но рано или поздно всё обретает конец. Потап и Настя Каменских, музыканты

Они также процитировали строчку из своего хита: "Как ты ни крути, но мы не пара". Подробностей артисты не сообщили, попросив поклонников с пониманием отнестись к их решению.

Потап и Настя познакомились, когда Потапенко искал напарницу для дуэта. В 2006 году появился дуэт "Потап и Настя". В 2017 году Каменских начала сольную карьеру. Пара поженилась в 2019 году. Для Потапа это был второй брак — с первой женой он развёлся в 2014-м.

В прошлом дуэт был популярен в России, однако артисты не поддержали проведение СВО и отказались от концертов в РФ. При этом они продолжали петь на русском языке, объясняя это тем, что его знают все слушатели.

Фото: YouTube / Потап и Настя