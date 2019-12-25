Водитель с 42 штрафами за год сбил 8-летнюю девочку во Всеволожском районе

Полиция Всеволожска проводит проверку по факту ДТП с пострадавшей несовершеннолетней. 2 мая около трёх часов дня у дома 159/2 по Александровскому шоссе в массиве "Поляны‑2" 43-летний водитель автомобиля Lexus GX-460, двигаясь от садоводства "Лот", совершил наезд на восьмилетнюю девочку, которая перебегала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода без сопровождения родителей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате ДТП пострадавшая госпитализирована с травмами в тяжёлом состоянии.

По данным полиции, водитель иномарки в 2025–2026 году 42 раза привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

По факту ДТП вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлёкшее причинение средней тяжести вреда здоровью). Проверочные мероприятия продолжаются.

