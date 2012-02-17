Полицейского протащили по улице в Петербурге во время погони за грузовиком на Чкаловском

В Петербурге полицейского протащили по улице во время погони за грузовиком. Инцидент произошел на углу Большой Разночинной улицы и Чкаловского проспекта. Об этом сообщает "Фонтанка".

Сотрудник ГАИ выбежал из служебного автомобиля, подбежал к двери преследуемого грузовика, после чего выбил стекло и некоторое время удерживал водителя. Однако нарушитель нажал на газ и протащил полицейского по перекрестку.

Как отмечает очевидец, после инцидента полицейский смог самостоятельно подняться и продолжить преследование.

