Жители Ленобласти помогут художникам создать выставку к 100-летию региона

В 47-м регионе запустили творческий проект "Какой он 47-й регион?"

АНО "ЭТО ПРОСТО" запустила творческий проект "Какой он 47-й регион?", приуроченный к 100-летию Ленинградской области. Художникам предстоит создать целую выставку работ, посвящённую вековому юбилею региона, однако главные темы и ценности для будущих произведений определят сами жители — из настроения, истории и локальной идентичности.

Ленинградцы — о своей области. Навстречу 100-летию региона жители сами определяют общие и главные ценности в проекте "Какой он 47-й регион?". Здания-доминанты, вера, предания, люди, маяки и туманы над Ладогой, нерпы, заповедники, вкусы — из настроения, истории и локальной, но дорогой идентичности Ленинградской области художники к августу создадут целую выставку работ. А пока творцы прислушиваются к ленинградцам. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Проект поддержан грантом губернатора Ленинградской области. Выставку планируется открыть в августе 2026 года.

