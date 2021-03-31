Миколог объяснил, почему даже безопасные грибы могут вызвать отравление

Весенние сморчки и строчки требуют обязательной варки и сушки.

Весной в лесах Московской области появляются строчки, сморчки и сморчковые шапочки. Однако, как пояснил 360.ru миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский, ситуация с их безопасностью за последние годы сильно изменилась. Раньше считалось, что сморчки безусловно безопасны, а строчки — потенциально опасны. Теперь выяснилось, что все эти грибы в зависимости от места произрастания могут накапливать токсичные вещества (гидразины), а у некоторых людей есть повышенная чувствительность к грибным белкам.

Особую опасность представляет употребление сморчков и строчков в сыром или полусыром виде. Это может привести к неврологическому синдрому вплоть до галлюцинаций. Поэтому новичкам, которые впервые собрались попробовать весенние грибы, миколог советует обязательно отваривать их пять‑семь минут, сливать отвар и промывать. При этом первая порция не должна превышать 100 граммов. Если в течение шести часов не появились симптомы отравления, грибы можно есть и дальше, постепенно увеличивая количество.

Надёжный способ обезопасить себя — сушка (в течение полугода при доступе кислорода) или отваривание. Замораживание не помогает. При этом сморчки и шапочки по вкусу считаются деликатесом, а строчки — безвкусны. Сильный аромат проявляется только после сушки.

По словам Вишневского, сейчас эти грибы растут повсеместно — в лесопарках, даже в городских парках Москвы (Лосиный остров, Сокольники, Серебряный Бор), на краю тропинок. Строчок обыкновенный предпочитает сосняки и песчаные почвы, гигантский строчок — лиственные леса, особенно берёзы. Сморчки из‑за активного видообразования порой невозможно различить даже специалистам.

