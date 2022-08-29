Водитель посадил плачущего ребёнка к себе на колени во время езды в Петербурге

Инспекторы ГИБДД нашли нарушителя и составили на него протоколы.

В Петербурге сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя, который рисковал жизнью маленького ребёнка. Как сообщили в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в интернете распространилась видеозапись, на которой водитель автомобиля Lada Granta перевозит ребёнка на своих коленях.

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность нарушителя — им оказался 34-летний уроженец одной из республик Северного Кавказа. Отец малыша объяснил свой поступок тем, что ребёнок плакал, и он решил посадить его к себе на колени, чтобы успокоить.

Мужчина привлечён к административной ответственности по двум статьям КоАП РФ. Кроме того, с водителем провели разъяснительную беседу о правилах безопасной перевозки детей.

Видео: Telegram / Госавтоинспекция СПб и ЛО