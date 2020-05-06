На встречной полосе под Ломоносовым Lada Largus врезалась в погрузчик

Один из водителей скончался на месте.

Полиция Ломоносовского района проводит проверку по факту ДТП с участием погрузчика и легкового автомобиля.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 1 мая в 22:00 на 2-м километре автодороги "Лопухинка–Горки–Шелково" 65-летний водитель автомобиля "Лада-Ларгус", двигаясь в направлении коттеджного посёлка "Сочи", выехал на встречную полосу движения и столкнулся лоб в лоб с фронтальным погрузчиком под управлением 26-летнего водителя.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту аварии проводится проверка.

