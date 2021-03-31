Более 40 рейсов задержали в Пулково на два часа и более после ночной атаки БПЛА

Из-за временных ограничений на приём и выпуск самолётов расписание аэропорта скорректировалось.

В аэропорту Пулково задержаны более 40 рейсов. Как сообщили в пресс-службе компании-оператора "Воздушные ворота Северной столицы", время задержки отдельных рейсов превышает два часа.

Расписание в аэропорту Пулково может корректироваться. На текущий момент более двух часов задержано более 40 рейсов. Однако команды аэропорта и авиакомпаний делают всё возможное для выполнения запланированного полётного плана. Пресс-служба компании-оператора "Воздушные ворота Северной столицы"

Пассажирам рекомендуется следить за информацией на онлайн-табло и сообщениями авиакомпаний.

Первым после открытия воздушного пространства в Петербург в 8:24 прибыл рейс FV 6574 из Красноярска. Обстановка в терминале спокойная, очередей и скоплений пассажиров нет.

Напомним, ночью 3 мая на фоне атаки БПЛА в Ленинградской области в Пулково временно ограничивали приём и выпуск самолётов. К утру в регионе сбили более 60 беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, целью атаки стал порт Приморск. Возникшее в порту возгорание ликвидировано, разлива нефтепродуктов не произошло.

Ранее Piter.TV сообщал, что сервис по доставке багажа запустили в Пулково.

Фото: Piter.TV