Свыше 120 жителей Петербурга с инвалидностью смогут построить карьеру

Петербург признан лидером среди регионов России по доле занятых людей с инвалидностью (37,1%). В этом также есть заслуга Центра "Мастер ОК": команда уже 13 лет открывает пространства, где молодежь с инвалидностью получает профессиональный опыт в мастерских и психологическую помощь, находит работу в компаниях.

В этом году собрано 2,4 млн рублей, благодаря чему завершен ремонт пятого помещения на Гатчинской улице, 9А. Официальное открытие состоится 26 мая. На первой консультации клиенты и их родители обсудят с куратором основной запрос и цели: молодой человек сможет пройти профориентацию, обратиться за поддержкой к психологу и получить сопровождение от специалистов по соцработе.

Всего первичную диагностику пройдут 300 кандидатов, 129 из них станут участниками проекта, а не менее 60 построят карьеру.

В новом помещении мы организуем работу с молодыми людьми, которые обращаются за поддержкой впервые, и с ребятами, что трудятся у нас много лет. Кураторы, специалисты по социальной работе и психологи помогут каждому найти свой путь. Иван Граевский, директор Центра "Мастер ОК"

