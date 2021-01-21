Девять кадровых центров заработали в Ленобласти после модернизации
Сегодня, 9:59
Все центры занятости теперь работают по единым стандартам: в них сделан акцент на цифровизации.

В Ленинградской области после модернизации заработали девять кадровых центров. Открылись обновленные филиалы в Выборге, Луге, Подпорожье, Волхове, Волосово, Сосновом Бору, Киришах, Бокситогорске и Тихвине, сообщили в администрации региона 30 марта. 

Модернизация кадровых центров – это не просто ремонт, а полное изменение подхода к работе с людьми. Теперь соискателям доступны современные сервисы: искусственный интеллект помогает быстро подбирать вакансии, а для желающих сменить профессию открыты актуальные программы обучения. 

Юлия Косарева, председатель комитета по труду области 

Также оборудовали 12 удаленных рабочих мест в МФЦ. Каждый может получить помощь специалиста в шаговой доступности. 

