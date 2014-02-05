Количество резюме молодых специалистов в Петербурге выросло на 65% за год

Начинающим соискателям чаще всего предлагают вакансии в сфере организации мероприятий, ЖКХ и добычи полезных ископаемых.

В первом квартале 2026 года количество резюме молодых специалистов в возрасте 18–24 лет на платформе Авито Работа увеличилось на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средние зарплатные ожидания этой категории соискателей достигли 58 932 рублей в месяц, что на 16% выше, чем годом ранее. Такие данные привели эксперты на Форуме колледжей Москвы.

Основная часть: Как отметили аналитики, рынок труда становится всё более благоприятным для начинающих специалистов: растёт число вакансий без требований к опыту. Лидером по росту таких предложений стала сфера организации мероприятий — количество вакансий увеличилось на 170%, средняя зарплата составляет 44 531 рубль. На втором месте — ЖКХ и городская инфраструктура (+106%, 63 928 рублей), на третьем — добыча и переработка полезных ископаемых (+94%, 155 461 рубль).

Среди самых высокооплачиваемых вакансий без опыта — арматурщик (155 838 рублей), водитель такси (132 647 рублей) и авторазборщик (129 705 рублей). Чаще всего молодые кандидаты размещают резюме на позиции монтажника (+187%), риелтора (+166%), грузчика (+160%), менеджера по работе с клиентами (+150%) и повара (+131%).

Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы

Рынок труда в Петербурге и Ленинградской области открывает широкие возможности для старта карьеры, однако эксперты подчёркивают важность осознанного выбора направления для успешного трудоустройства.

