Новый дизайн "Подорожника" посвятят 320-летию Адмиралтейства

В Петербурге 10 мая поступит в продажу лимитированный тираж карт "Подорожник". Новый дизайн будет посвящен 320-летию со дня спуска первого корабля со стапелей Адмиралтейства. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Всего выпустят 25 тысяч экземпляров. Карты будут продаваться во всех кассах метрополитена и в официальных точках СПб ГКУ "Организатор перевозок". Стоимость нового "Подорожника" составит 90 рублей. До конца июля текущего года власти планируют выпустить еще четыре лимитированных тиража. Каждый будет отмечен специальным символом — знаком якоря, который указывает на связь выпуска с историей судоходства региона.

