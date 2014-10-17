Около 600 тыс. человек в Петербурге пользуются виртуальным "Подорожником"

Сервис предлагает разнообразные типы билетов: единые карточки с фиксированными суммами пополнения, билеты на одни, три или пять суток, карточка на поездку продолжительностью 90 минут, ежемесячные абонементы на разные виды транспорта.

Спустя ровно год после запуска мобильного приложения "Подорожник", позволившего превратить привычную пластиковую карточку в удобный виртуальный проездной, цифровая услуга прочно заняла лидирующие позиции среди способов оплаты проезда в городском транспорте Петербурга. Пресс-служба правительства города информировала, что за первый год существования сервиса пользователями совершено более двух миллионов пополнений карты и выполнено около десяти миллионов поездок посредством цифрового проездного. Применение приложения позволяет экономить средства: каждая отдельная поездка становится на четверть дешевле, нежели покупка одноразового билета. Активная аудитория приложения насчитывает уже почти шестьсот тысяч человек.

од назад Смольный представил горожанам виртуальный "Подорожник", а сегодня его используют уже около 600 тыс. человек. Сервис разработан с целью обеспечить удобство и экономию времени пассажирам. Пользователи смартфона теперь могут легко приобрести любой вид билетов. Планируется расширить перечень услуг, добавив льготы для граждан старшего поколения и другие социальные тарифы.

Сервис предлагает разнообразные типы билетов: единые карточки с фиксированными суммами пополнения, билеты на одни, три или пять суток, карточка на поездку продолжительностью 90 минут, ежемесячные абонементы на разные виды транспорта. Можно приобрести разовый гостевой билет по QR-коду и пополнить физическую карту "Подорожника" с возможностью отсроченного платежа.

Разработка приложений поддерживается Комитетом по транспорту и "Организатором перевозок": регулярно выпускаются обновления интерфейса и функционала, учитывающие пожелания пассажиров, что способствует улучшению комфорта передвижения по городу.

Фото: пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок"