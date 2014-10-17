Около 600 тыс. человек в Петербурге пользуются виртуальным "Подорожником"

Спустя ровно год после запуска мобильного приложения "Подорожник", позволившего превратить привычную пластиковую карточку в удобный виртуальный проездной, цифровая услуга прочно заняла лидирующие позиции среди способов оплаты проезда в городском транспорте Петербурга. Пресс-служба правительства города информировала, что за первый год существования сервиса пользователями совершено более двух миллионов пополнений карты и выполнено около десяти миллионов поездок посредством цифрового проездного. Применение приложения позволяет экономить средства: каждая отдельная поездка становится на четверть дешевле, нежели покупка одноразового билета. Активная аудитория приложения насчитывает уже почти шестьсот тысяч человек.
од назад Смольный представил горожанам виртуальный "Подорожник", а сегодня его используют уже около 600 тыс. человек. Сервис разработан с целью обеспечить удобство и экономию времени пассажирам. Пользователи смартфона теперь могут легко приобрести любой вид билетов. Планируется расширить перечень услуг, добавив льготы для граждан старшего поколения и другие социальные тарифы.
Сервис предлагает разнообразные типы билетов: единые карточки с фиксированными суммами пополнения, билеты на одни, три или пять суток, карточка на поездку продолжительностью 90 минут, ежемесячные абонементы на разные виды транспорта. Можно приобрести разовый гостевой билет по QR-коду и пополнить физическую карту "Подорожника" с возможностью отсроченного платежа.
Разработка приложений поддерживается Комитетом по транспорту и "Организатором перевозок": регулярно выпускаются обновления интерфейса и функционала, учитывающие пожелания пассажиров, что способствует улучшению комфорта передвижения по городу.
Ранее мы сообщили о том, что почти 99% поездок в городском транспорте Петербурга оплачивались безналично в 2025 году.
Фото: пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все