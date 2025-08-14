Почти 99% в городском транспорте Петербурге оплачивались безналично в 2025 года

Основой цифровой транспортной инфраструктуры продолжает оставаться карта "Подорожник".

В 2025 году Петербург сохранил лидирующие позиции в рейтинге городов России по уровню цифровизации системы пассажирских перевозок: почти 99% всех перемещений в общественном транспорте были совершены посредством электронных способов оплаты, пишет "Петербурский дневник" со ссылкой на Telegram-канал вице-губернатора Кирилла Полякова.

По его мнению, столь высокие цифры подтверждают успешность внедрения и популярность современных цифровых решений в повседневной жизни горожан.

Основой цифровой транспортной инфраструктуры продолжает оставаться карта "Подорожник", которая позволила совершить свыше 718 миллионов поездок, что эквивалентно 41 проценту от общего количества. Электронная версия карты применялась пассажирами 8,45 миллиона раз.

Значительная роль отводится социальной составляющей городской транспортной политики: количество поездок, совершенных по льготным билетам, превысило 705 миллионов, дополнительно зарегистрировано 26,4 миллиона путешествий по областным проездным документам, что свидетельствует о тесной интеграции региональных систем транспорта.

Кирилл Поляков обозначил полученные итоги как фундамент для дальнейшего прогресса, выразив намерение развивать интеллектуальные технологии и создавать комфортную городскую среду для жителей и туристов Северной столицы.

Фото: Piter.TV