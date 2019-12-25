За 2025 год в Петербурге проверили около 15 тыс. транспортных средств транспортных средств

Особое внимание уделяется борьбе с нелегальным извозом.

В прошедшем году органы транспортного надзора Санкт-Петербурга провели масштабную проверку около 15 тысяч автомобилей городского общественного транспорта, что на 30% превышает аналогичные показатели 2024 года, говорится в сегодняшнем релизе Комитета по транспорту Петербурга.

Кроме того, инспекторы провели свыше 1100 контрольных мероприятий, выписали постановления в адрес 1137 водителей, оказывающих транспортные услуги населению, а также запретили эксплуатацию и отправили на специализированные стоянки 245 транспортных средств.

Особое внимание уделяется борьбе с нелегальным извозом: в отчетном периоде было конфисковано 53 машины, использовавшихся нелегальными перевозчиками под видом легковых такси для регулярных маршрутов общественного транспорта. Инспекция проверила 238 автобусных рейсов, обслуживающих детские перевозки, в результате выявлено десять мелких нарушений, серьёзных отклонений от закона зафиксировано не было.

