В Петербурге сократили интервалы движения автобусов на четырех маршрутах

Дополнительные автобусы вышли на маршруты.

В Санкт-Петербурге с 6 февраля увеличена частота движения на автобусных маршрутах № 72, № 197 и № 231. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по транспорту.

Также уточняется, что с 10 февраля аналогичные изменения вступят в силу на автобусном маршруте № 155. В Комитете по транспорту сообщили, что решение принято в связи с увеличением пассажиропотока. Это позволит обеспечить растущую потребность в перевозках, говорится в официальном сообщении.

Усиление работы маршрутов обеспечено за счет увеличения количества подвижного состава. По данным ведомства, это позволит сократить интервалы движения и увеличить общее количество ежедневных рейсов.

Фото: Комтранс