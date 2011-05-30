В комтрансе Петербурга рассказали, как будут работать автобусы в Радоницу

К Южному кладбищу введут временный маршрут №2М.

В пресс-службе комитета по транспорту Петербурга сообщили о работе автобусов в Радоницу, 21 апреля.

К Южному кладбищу введут временный маршрут №2М "Ст. метро "Московская" – Южное кладбище", он будет работать с 08:00 до 17:00. Также усилят автобусы №195 "Счастливая ул. – ст. метро "Пр. Ветеранов" – Южное кладбище". Кроме того, к этому кладбищу можно проехать на маршрутах №108 "Кировский завод – Южное кладбище" (по расписанию буднего дня), №147 "Ул. Костюшко – Красное Село, Октябрьская ул." (интервалы движения – 14-17 минут) и №377 "Пушкин, Железнодорожная ул. – Южное кладбище" (по расписанию буднего дня). На маршруте №147 с 08:00 до 17:00 введут дополнительную остановку в Демонстрационном проезде.

К Северному кладбищу усилят автобусный маршрут №398 "Станция Парголово – Северное кладбище" (интервалы движения составят 9-12 минут), а к кладбищу около Крематория – №138 "Ст. метро "Пл. Мужества" – Крематорий". До Казанского кладбища в Пушкине усилят автобус №382 "Пушкин, Железнодорожная ул. – Казанское кладбище", до Иликовского кладбища в Ломоносове – маршрут №347 "Ломоносов, вокзал – кладбище "Илики" (он работает с 08:00 до 16:45, интервалы движения – до 23 минут).

