Расписание автобуса №446 изменили под график электричек в Петербурге

В Петербурге с 8 мая изменится расписание автобусного маршрута №446, который связывает железнодорожную станцию Красное Село с поселком Хвойный. Теперь транспорт будет подходить к платформе через несколько минут после прибытия электрички, рассказали в городском комтрансе.

Интеграция железнодорожного транспорта в систему городского общественного – один из важнейших приоритетов развития Петербурга. Комитет по транспорту

С 17 апреля в рамках перехода АО "СЗППК" на весенне-летнее расписание пересмотрели режим работы шести автобусных маршрутов в Красносельском, Курортном и Пушкинском районах.

