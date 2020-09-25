Расписание автобуса №446 изменили под график электричек в Петербурге
Сегодня, 12:35
168
Теперь транспорт будет подходить к платформе через несколько минут после прибытия поезда.

В Петербурге с 8 мая изменится расписание автобусного маршрута №446, который связывает железнодорожную станцию Красное Село с поселком Хвойный. Теперь транспорт будет подходить к платформе через несколько минут после прибытия электрички, рассказали в городском комтрансе. 

Интеграция железнодорожного транспорта в систему городского общественного – один из важнейших приоритетов развития Петербурга.

Комитет по транспорту 

С 17 апреля в рамках перехода АО "СЗППК" на весенне-летнее расписание пересмотрели режим работы шести автобусных маршрутов в Красносельском, Курортном и Пушкинском районах.

Ранее на Piter.TV: во Фрунзенском районе с 8 мая изменят режим работы автобуса №91. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

