Во Фрунзенском районе с 8 мая изменят режим работы автобуса №91

Во Фрунзенском районе Петербурга в связи с закрытием трамвайного движения по Бухарестской улице изменят режим работы автобусного маршрута №91. С 8 мая транспорт будет работать на два часа дольше, рассказали в городском комтрансе.
От станции метро "Купчино" автобусы начнут ходить в 05:30, а заканчивать движение – в 00:00. От "Бухарестской" маршрут поедет в 05:30, перестанет работать к 00:10.
Также по будням и выходным дням будет увеличено число рейсов на маршруте, что позволит снизить интервал движения транспорта.
Комитет по транспорту
